Noé Ramírez fortalece su gobierno con nuevos funcionarios

–Tomó protesta a directores de Desarrollo Urbano, Instituto Municipal de la Juventud y DIF Municipal

Tuxtepec, Oax.- El presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, tomó protesta a Milagros de Jesús García López, como Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a Marisol del Pilar Mejía Guerrero, como Directora del Instituto Municipal de la Juventud; así como a Antonio Santos Sosa, en el cargo de Director de Desarrollo Urbano.

Durante el acto llevado a cabo en la oficina de la Presidencia Municipal, el alcalde tuxtepecano afirmó que los nuevos servidores públicos mantendrán la cercanía con la gente, a fin de atender y resolver las necesidades de todos los sectores de la comunidad.

Enfatizó que: “Servir a Tuxtepec es un compromiso y orgullo, por ello, los invito a velar por el bien de los tuxtepecanos, a trabajar de la mano para beneficio de los ciudadanos de todo el municipio”.

El munícipe llamó a los funcionarios a mirar siempre por el bien y prosperidad de Tuxtepec, en busca de ofrecer la mejor atención a la población.

Al término de la toma de protesta de los nuevos funcionarios, el Presidente Noé Ramírez Chávez afirmó que estos son cambios naturales que se dan en una Administración Municipal, que se hacen para mejorar el funcionamiento de un Gobierno, además de que, quienes ostentaban los cargos, son personas con aspiraciones individuales, políticas y con compromisos familiares que decidieron retirarse.

Indicó que por ello se buscaron los mejores perfiles de ciudadanos tuxtepecanos para seguir trabajando en bien de Tuxtepec.

