Invitan Semar y el IEEPO al Concurso Nacional de Expresión Literaria “La Juventud y la Mar”

-El Director General del IEEPO invita a las y los jóvenes de 13 a 17 años de edad a participar en el certamen que cada año se organiza

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de octubre de 2020.- La lectura y escritura no solo son pilares de la educación, sino también habilidades humanas que permiten plasmar y diseminar el conocimiento; por ello, la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, promueve y apoya actividades como el XX Concurso Nacional de Expresión Literaria “La Juventud y La Mar”, convocado por la Secretaría de Marina (Semar) Armada de México.

A través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, se invita a las y los jóvenes de 13 a 17 años de edad a participar en el certamen que cada año se organiza con el propósito de motivar a la juventud mexicana a expresar su sentir y percepción respecto del mar y despertar su interés por las actividades marítimas y navales.

La fecha límite para la recepción de trabajos es el 13 de octubre. Para el primer lugar, los premios consisten en un diploma, souvenirs de la Marina, un paquete de obras literarias y un regalo sorpresa. El segundo y tercer lugar obtendrán reconocimiento, souvenirs de la Marina y un paquete de obras literarias.

Las y los interesados deben realizar un trabajo literario en el que narren su experiencia y su deseo de un mundo mejor centrándose en el tema de la ecología marítima en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones. En Oaxaca, el correo para la recepción de los textos es: [email protected].

El escrito deberá ser elaborado en computadora, a doble espacio, con una extensión mínima de tres cuartillas y máxima de diez. Para mayores informes sobre las bases de este concurso y la entrega de los trabajos, las personas interesadas podrán consultar la convocatoria en la página de internet institucional del IEEPO: www.oaxaca.gob.mx/ieepo o bien llamar al número 951 126 79 19 para atención vía WhatsApp o telefónica al 951 126 79 19.

Los resultados emitidos por los coordinadores estatales del certamen serán publicados en la página web oficial de la Semar a partir del 26 de octubre.

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México y el IEEPO reiteran su compromiso e interés por continuar fomentando actividades culturales, recreativas e intelectuales que promuevan la construcción de una conciencia ecológica-marítima en la juventud mexicana.

