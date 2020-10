Contabiliza SSO 17 mil 245 casos positivos por COVID-19, de estos 748 están activos

-Reporta sector Salud seis muertes más, para un total de mil 460 defunciones por la enfermedad

Oaxaca de Juárez, Oax. 02 de octubre de 2020.- En lo que va de la epidemia, 17 mil 245 personas han dado positivo a la prueba de COVID-19; sin embargo, 748 se mantienen como casos activos por presentar síntomas en los últimos 14 días.

Durante el informe diario epidemiológico de la emergencia sanitaria, la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, precisó que este viernes se sumaron 118 casos nuevos, en 43 municipios.

Principalmente en Oaxaca de Juárez con 40 pacientes, seguido de San Pablo Etla con siete, Tlacolula de Matamoros con seis y Santa Lucía del Camino con cinco; el resto cuatro, tres, dos y uno.

En representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, la funcionaria señaló que en las últimas 24 horas se registraron seis decesos, lo que da un global de mil 460 pérdidas fatales que ha dejado la emergencia sanitaria, de los cuales el 39.1% cursaban con diabetes mellitus, 37.7% hipertensión arterial y 25.8 % insuficiencia renal.

Hizo hincapié que del total de personas que han fallecido por la enfermedad viral, los hombres siguen al alza con el 66%, ya que a la fecha reportaron 973 decesos; respecto al grupo de edad, los mayores de 65 y más años contabilizan 657 casos, y de 50 a 59 años con 355 muertes.

Respecto la distribución geográfica, especificó que Valles Centrales contabiliza 11 mil 583 positivos y 704 defunciones, Tuxtepec mil 711 y 244 muertes, Istmo mil 689 y 281 decesos, Mixteca mil 109 y 110 pérdidas fatales, Costa 763 y 78 fallecimientos, Sierra 390 y 43 defunciones.

Así también detalló que a la fecha suman 15 mil 037 personas recuperadas, siete mil 428 descartados, 903 sospechosos; y este viernes la red hospitalaria en la entidad se encuentra al 34.5% de ocupación de camas para la atención especializada de pacientes COVID-19.

La jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, lamentó que hay un acumulado de dos mil 627 trabajadores de salud que han salido positivos al virus, de estos 798 son médicos, mil 046 son profesionales de enfermería y 783 de otros perfiles.

Finalmente, invitó a la población a que en esta etapa de regreso a las actividades productivas de acuerdo al semáforo epidemiológico color amarillo, se actué de manera ordenada, responsable y con los protocolos establecidos de higiene y protección, para evitar afectaciones al bienestar de las personas, ya que aún el virus continúa circulando en la entidad.

