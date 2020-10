Cerro del crestón no está en venta señalan ambientalistas y vecinos

–Ambientalistas y vecinos marcharon para manifestar su rechazo a la venta del cerro por parte del gobierno de Oaxaca de Juárez

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos del cerro del crestón, ambientalistas formaron en días recientes el Consejo por la Defensa del Cerro del “Crestón”, para vigilar que no se realicen trabajos de construcción, ya que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no los ha tomado en cuenta para esta situación, además de que se dañará al medio ambiente si permiten la construcción de viviendas en esa zona.

En una manifestación que realizaron la mañana de este sábado, manifestaron que el cerro del “Crestón” no está en venta, las personas se concentraron en las inmediaciones del cerro y ahí con pancartas y lonas, reafirmaron su rechazo a la venta que pretende realizar al gobierno capitalino.

Gerardo Aldeco, uno de los manifestantes comentó que están en una lucha y una de sus exigencias es que se actualicen los límites de esa área, que se respete el área verde, cabe mencionar que los vecinos instalaron una especie de retén para impedir el paso de vehículos con material de construcción.

Por su parte el ambientalista Nasario García Ramírez, vio de buena manera que la ciudadanía se organice para defender el cerro del “Crestón” y mencionó que en los próximos días se reunirá con las autoridades ambientales para exponer su desacuerdo y seguir la ruta institucional para evitar un crimen contra la naturaleza.

Minutos más tarde un grupo de personas se organizó y marchó de la fuente de las ocho regiones al zócalo capitalino, para pedir a las autoridades que se cree una fiscalía del Medio Ambiente y decirle al Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín que no puede vender algo que es propiedad de la población.

Incluso los manifestantes dijeron que existen títulos publicados en el Diario Oficial de la Federación que obliga al estado a conservar y proteger áreas naturales como la del cerro del “Crestón”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario