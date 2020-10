Diputado Benjamín Robles da positivo a Covid

–En su cuenta de twitter dio a conocer que salió positivo en la prueba que se practicó

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Federal Benjamín Robles Montoya, informó por medio de su cuenta de twitter que dio positivo a Covid, luego de que se realizó una prueba este viernes, debido a esta situación el legislador se aislará conforme lo establecen los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias.

En la publicación, Robles Montoya comentó que la semana pasada se realizó la prueba y salió negativo, sin embargo en la nueva prueba el resultado fue positivo, cabe mencionar que el legislador no menciona si presenta algún síntoma.

Benjamín Robles se suma a los funcionarios públicos que dan positivo a Covid, apenas este viernes dos de octubre el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín informó que dio positivo a Covid.

