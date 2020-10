Trasladan a reos de Puente Grande a penal de Miahuatlán

-Los reos llegaron a bordo de dos aviones de la Policía Federal y fueron escoltados a seis autobuses para realizar el traslado terrestre al penal oaxaqueño, ubicado en la Sierra Sur.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Fuerzas de seguridad estatal, Ejército y Guardia Nacional, activaron un operativo para trasladar a 170 presos de alta peligrosidad que estaban internados en el penal federal Puente Grande, Jalisco y fueron remitidos al penal de Mengolí, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Los reos llegaron a bordo de dos aviones de la Policía Federal, a las 14:00 horas y fueron escoltados a seis autobuses, que fueron contratados para realizar el traslado terrestre al penal oaxaqueño, ubicado en la Sierra Sur.

Los autobuses partieron de la terminal aérea resguardados por elementos federales y unidades artilladas del Ejército y de la Guardia Nacional.

El operativo se aplicó respetando las medidas preventivas ante la Fase de Contingencia Sanitaria por el coronavirus SARS-CoV2.

El comandante Guillermo Tovar de la Guardia Nacional reportó que en las acciones también participó personal de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social federal, y personal jurídico de la Fiscalía General de la República que trasladó a los 170 Personas Privadas de Libertad del Centro Penitenciario de Puente Grande, Jalisco al centro de reclusión federal de Mengolí.

El mando afirmó que en el proceso se ofrecieron todas las facilidades a sus familiares para garantizar la comunicación, para que conozcan las nuevas formas de acceso y reglas en su nueva reclusión.

