Tras afectaciones por lluvias, entregan apoyos a productores de Loma Bonita

-Fueron 25 los productores apoyados de Arroyo La Palma



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que las lluvias anteriores dejaron afectaciones de cultivos en el municipio de Loma Bonita, este viernes el Presidente Municipal Raymundo Rivera entregó apoyos a los productores de la comunidad de Arroyo La Palma.



Fueron apoyados 25 productores de diversos sembradíos, con mil pesos por hectáreas, con la finalidad de que vuelvan a sembrar, tras perder sus cultivos por las lluvias que afectaron a esta comunidad y otras más.



El Presidente Municipal, dijo que tuvieron que gestionar ante diversas instancias el recurso para que los productores fueran y así no salgan más afectados económicamente, ya que muchos de los productores viven al día con lo que siembran.



Por su parte el Agente Municipal de esta comunidad Ángel Carrera, dijo estar agradecido por el apoyo que recibieron este día.



Cabe recordar que este apoyo no es el único que se ha entregado para los agricultores que han sufrido de daños en sus cultivos, anteriormente se apoyó a ejidatarios de El Obispo, Agua Azul, El Mirador, Santa Sofía, San Rita, Desparramadero, Monte Rosa, San Benito, Loma Bonita y Mixtán.

