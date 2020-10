Trabajadores del CSEIIO, marchan a la JLCA, demandan aumento salarial digno

-Además piden revisión al contrato colectivo de trabajo, el cual dijeron está siendo violentado

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del Sindicato Único al Servicio del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, marcharon a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para dar cobertura a la segunda mesa de negociación sobre el aumento salarial que están solicitando.

La Secretaria General del gremio Fabiola Ruiz Guerra, comentó que en esta mesa de negociación se analizan los temas del aumento salarial, violaciones al contrato colectivo de trabajo, piden un aumento digno para los trabajadores de este colegio en las ocho regiones del estado, dicho incremento es representativo y el que les han propuesto no satisfacen sus necesidades como docentes.

La dirigente magisterial mencionó que son alrededor de 360 trabajadores en los 48 planteles que existen en la entidad, quienes laboran principalmente en comunidades catalogadas como de alta y muy alta marginación, mismas que no cuentan con el servicio de internet.

Es por ello que los profesores agremiados al sindicato no están impartiendo clases virtuales, debido a la falta de cobertura, sin embargo se están haciendo las acciones correspondientes para ayudar a los estudiantes en sus clases y no se rezaguen en comparación con los alumnos de las zonas urbanas.

Cabe mencionar que el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) es un organismo público descentralizado estatal, que coordina los Bachilleratos Integrales Comunitarios (BIC), ahí se atienden las necesidades educativas de las comunidades indígenas de Oaxaca a través de 48 planteles, ubicados en 46 municipios en las 8 regiones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario