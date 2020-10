Terapia que ofrece DIF de Chiltepec a pacientes covid, está dando resultados: Presidenta

-Señala la Titular de esta instancia, que la etapa más crítica en ese municipio fue entre el mes de junio y julio, pues se registraron 42 decesos.

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- La Presidenta del DIF del municipio de Chiltepec Beatriz García Hernández, señaló que la terapia que se le ha estado brindando a las personas portadores de covid-19 para mejorar su calidad de vida, poco a poco han ido dando resultados, pues dijo que la idea era superar el trauma y vivir la vida con normalidad.

Reconoció que en Chiltepec, la pandemia les pegó de lleno por el número de fallecimientos que se registraron entre el mes de Junio y Julio, pues abundó que fueron alrededor de 42 decesos, aunque mencionó que algunos fueron por diferentes circunstancias, por lo que ahora, se está buscando que las personas aprendan a vivir con este enfermedad, que sigue estando presente hasta que haya una cura para erradicarlo.

Por otro lado hizo un llamado a la ciudadanía Chiltepecana para que no bajen la guardia, pues indicó que la prioridad de todos es proteger a las familias y sobre todo, a los más vulnerables por lo que los exhortó a que sigan aplicando las medidas de seguridad para evitar más contagios en la población y en las comunidades.

En lo que respecta a las estadísticas dijo que actualmente, solo hay una persona con estos síntomas, por lo que explicó que ya se le está atendiendo, mientras que los que registraron contagios ya se encuentran fuera de peligro y en fase de recuperación, mencionando que hoy Chiltepec, se encuentra en aparente calma pero dijo que no hay que confiarse y que la mejor opción es estar en sus hogares.

