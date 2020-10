SMO busca reactivar comités en municipios declarados con alerta de género

-Estos municipios son Acatlán de Pérez Figueroa, el de Loma Bonita, Tuxtepec y Valle Nacional



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 30 de agosto del 2018 se emitió una declaratoria para que en 40 municipios de Oaxaca, se instalara un consejo municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y a más de dos años, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) busca darle seguimiento a estos comités.



En su visita a la región, la Abogada de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña Anabel Domínguez Cruz, dijo que está visitando los municipios con alerta de género para capacitar a las responsables y así se activen estos comités municipales de prevención.



Estos comités, explicó, que son para atender a las mujeres en caso de sufrir algún tipo de violencia, “si necesitan el apoyo psicológico, si necesita de atención médica, ellos tiene que atender todo eso”.

Aseguró que ya se ha reunido con algunos presidentes en donde les ha dado a conocer seguir con estos comités municipales.



Cabe hacer mención que los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa, el de Loma Bonita, Tuxtepec y Valle Nacional, fueron de los 40 en donde se instruyó a las autoridades municipales para que conformaran su comité y con esto ir disminuyendo la violencia hacia las mujeres, sin embargo a más de 2 años, algunas instancias como Consorcio Oaxaca, dan a conocer que en vez de disminuir la violencia, ésta ha aumentado.

