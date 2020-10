Sindicatos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, toman Ciudad Judicial

-Exigen condiciones igualitarias; señalan violaciones laborales a las que fueron sometidos, al no ser tomados en cuenta en pagos de bonos retroactivos

Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca. – La mañana de este viernes fueron tomadas las instalaciones de Ciudad Judicial en la ciudad de Oaxaca por una parte de la base trabajadora del Poder Judicial del Estado, en donde agremiados de ambos sindicatos, se unieron a esta protesta con la finalidad de que se atiendan sus peticiones y dejen de ser violentados sus derechos laborales, exigiendo condiciones igualitarias para todo el personal.

Hasta este momento indican que no todos participaron en esta manifestación pacífica, para respetar las normas sanitarias ante la pandemia del covid, sin embargo, extienden el llamado a todo el personal en general y asociaciones civiles, para que se unan y lograr así, frenar las injusticias que se cometen ante la violación de sus prestaciones.



Esperan que pueda lograrse una mesa de trabajo para llegar a acuerdos favorables y en caso de que estas peticiones no sean atendidas, dijeron que se verán en la necesidad de tomar otras medidas a partir de este lunes ya que son alrededor de siete millones y medio de pesos en bono, los que se adeudan a un aproximado de 3,000 trabajadores de base y también de confianza.



Finalmente, indicaron que ante la falta de apoyo si no son atendidas sus exigencias y peticiones, tomarán otro tipo de acciones y llamaron al gobernador de Oaxaca y autoridades de finanzas y del Poder Judicial a realizar su trabajo, señalando a los mismos como responsables en caso de que alguno de los manifestantes, sufra algún tipo de agresión u hostigamiento más adelante.

