Sin permitir en Tuxtepec el deporte en conjunto: Jefe de Deportes

-Piden además a los deportistas no hacer encuentros deportivos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que el estado de Oaxaca pasó a color amarillo en este semáforo epidemiológico, el Jefe de Deportes en Tuxtepec Juan Carlos Nava Cruz, dio a conocer que todavía no se considera viable que en el municipio se haga el deporte en conjunto, sin embargo a pesar de esto se han presentado varios encuentros deportivos.

Ante los diversos encuentros deportivos que se han presentando en algunas colonias del municipio, pidió a los ciudadanos seguir respetando estas medidas, aunque aclaró que no hay sanciones para quienes realicen estas actividades.

En cuanto a las instalaciones deportivas, dijo que ya se permite el uso de la unidad deportiva, pero solo en las canchas de tenis y la pista de atletismo, y con las medidas necesarias de sanidad.

El Jefe de deportes agregó que quienes deseen acudir a las instalaciones de la unidad deportiva deben de pasar primero por el filtro en donde les ponen gel y les toman la temperatura, y ya el uso del cubrebocas es opcional al momento de estar en la pista, además de que cuando llegan a 40 deportistas en la pista pausan a entrada.

Al finalizar, pidió a los deportistas hacer caso a las recomendaciones para evitar que haya más casos de covid en el municipio.

