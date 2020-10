Se registran 152 casos nuevos de COVID-19, suman 17 mil 127 acumulados en la entidad

-Hay 789 casos activos, importante no bajar la guardia, usar cubrebocas, mantener la sana distancia y lavarse las manos

-Accidentes viales están asociados a la distracción y abuso de alcohol

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 01 de octubre de 2020.- La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que este jueves 01 de octubre se registraron 152 casos nuevos de COVID-19, que suman 17 mil 127 acumulados en todo el estado.

Agregó que se han notificado 25 mil 388 casos, de los cuales siete mil 396 han sido negativos, hay 865 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 14 mil 884 se han recuperado y 10 decesos que suman mil 454.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza 11 mil 496 casos confirmados y 700 defunciones, Tuxtepec mil 709 y 244 defunciones, Istmo mil 684 y 281 defunciones, Mixteca mil 098 y 109 defunciones, Costa 760 y 77 defunciones y la Sierra 380 y 43 defunciones.

Refirió que los 152 casos nuevos de este día, se registran en 44 municipios, siendo el que mayor número presenta: Oaxaca de Juárez con 51, Santa Cruz Xoxocotlán 13, Santa Lucía del Camino y Santa María Huatulco ocho cada uno, Villa de Zaachila siete, San Juan Bautista Tuxtepec, San Sebastián Tutla y San Pablo Etla cinco cada uno, el resto tres, dos y un caso.

Agregó que existen 789 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 607, Mixteca 54, Sierra 41, Costa 35, Tuxtepec 29 e Istmo 23.

García Kavanagh dijo que de los mil 454 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y de 60 a 64 años con 654, 352 y 201 respectivamente. Por sexo, 969 son hombres y 485 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Por ocupación hospitalaria, el porcentaje total es de 34.6%, el HRAEO tiene el 100%, seguido del Hospital de la Niñez Oaxaqueña con 69%, el ISSSTE 42.6%, IMSS Bienestar 24.4%. Asimismo, hay un 40% de camas sin ventilador y 25.2% con ventilador.

En este sentido, exhortó a la población a continuar con las medidas de prevención como el uso correcto de cubrebocas, que abarque nariz y boca; evitar tocarlo; no compartirlo; quitarlo por detrás, sin tocar el frente; lavarse las manos antes y después de usarlo, y si es desechable cortarlo y tirarlo en una bolsa amigable con el ambiente.

En su intervención, el médico especialista en urgencias, Ulises Pérez Carrera, habló del tema: “Abordaje inicial del paciente politraumatizado con COVID-19”, en la que detalló que aunque el semáforo cambie de color, existe una mayor movilización de la población, que implica que se incrementen los accidentes, siendo los viales los que ocupan el primer lugar, asociados al fenómeno de distracción y a la ingesta de alcohol.

“Cuando un paciente politraumatizado llega al servicio de emergencias, también pueden estar infectados por COVID-19, esto hace más compleja la atención, por lo que requiere que sea rápida y oportuna para poder estabilizar y salvaguardar la vida del paciente, por lo que puede estar infectado como ha ocurrido en casos reales en los últimos meses”, dijo.

Finalmente, recomendó a la población que al tener contacto con un paciente accidentado, primero deben evitar movilizarlo porque se puede lesionar; si tiene náuseas o vómito es importante proteger la vía aérea, girarlo en bloque de que no se vaya a broncoaspirar, y no suministrar agua ni alimentos por que se pude broncoaspirar.

Es importante que cada domicilio o centro de trabajo, cuente con un botiquín de primeros auxilios para atender al paciente lesionado de manera inmediata y no efectuar maniobras que pongan en riesgo al paciente.

Comentarios

