Presidente de Oaxaca, da positivo a Covid

-El edil dio a conocer la información por medio de su cuenta de twitter

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, dio positivo a Covid, por lo que se aisló como lo establecen el protocolo de salud, así lo informó por medio de su cuenta oficial de twitter.

El edil capitalino mencionó que desde el fin de semana pasado comenzó a presentar algunos síntomas, motivo por el cual se aisló, se hizo la prueba misma que dio positiva, en el twitt García Jarquín menciona que seguirá trabajando desde su casa y espera que en las próximas semanas se pueda reincorporar a sus actividades de manera presencial.

En las últimas semanas García Jarquín ha sido cuestionado y señalado de no hacer nada con relación a los baches que se están presentando en distintos puntos de la ciudad, así como por el intento de venta de una parte del cerro “El crestón” y la falta de información por la construcción de la plaza Monte Albán Oaxaca.

El presidente de Oaxaca se suma a la lista de presidentes municipales que han dado positivo a Covid, de los cuales algunos han fallecido como el caso del edil de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila, quien perdió la vida el pasado 16 de julio.

