Policía Municipal de Tuxtepec frustra asalto a camión repartidor de empresa refresquera

-Los policías localizaron el vehículo entre una de las plantaciones de hule, lugar a donde fue llevada para despojar a los empleados

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Elementos de la Policía Municipal de Tuxtepec, frustraron el asalto a un camión repartidor de conocida empresa refresquera, recuperando la unidad y evitando que los ladrones sustrajeran el dinero de la cuenta del día que llevaban los empleados en la caja de seguridad.

De acuerdo al reporte de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, alrededor de las 5 de la tarde recibieron una alerta a través del número telefónico de auxilio 911, en la que informaban los responsables de seguridad de la empresa refresquera que una de sus unidades se había desviado de su ruta sin motivo alguno.

Inmediatamente del llamado, elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al llamado y después de rastrear el camión repartidor, iniciaron la búsqueda por el camino de cañales y plantaciones de hule que se encuentran rumbo a la comunidad de San Francisco Salsipuedes.

Después de avanzar un tramo a bordo de una patrulla, los policías localizaron el vehículo entre una de las plantaciones de hule, lugar a donde fue llevada para despojar a los empleados de la mencionada empresa del dinero de la cuenta del día.

Con esta oportuna intervención de la Policía Preventiva Municipal de Tuxtepec, se logró frustrar el asalto, ya que al notar la presencia policíaca los ladrones de dieron a la fuga.

Es así como la Fuerza de Seguridad del Municipio de Tuxtepec, da una muestra más de su compromiso para proteger a la ciudadanía de la delincuencia y de velar para evitar que se sigan cometiendo ilícitos en el territorio tuxtepecano.

