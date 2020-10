Pide Sección 22 regreso a las aulas, pese a no estar en semáforo verde en Oaxaca

-Señalan que la tele educación no está dando resultados

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), pidió el regreso a las aulas, a pesar de que el estado de Oaxaca aún no llega al semáforo verde, que es uno de los factores que la SEP y la propia dirigencia magisterial, ha comentado que se debe cumplir para evitar poner en riesgo a los alumnos, maestros y padres de familia.

Además dio a conocer que la tele educación está afectando más, principalmente en la economía familiar, pues algunas familias han tenido que invertir en comprar nuevas televisiones, aún cuando la economía se encuentra en una situación crítica debido a la pandemia.

Asimismo, lamentaron que el gobierno federal esté invirtiendo más en las televisoras, en lugar de invertir en la generación de nuevos maestros, como

ejemplo mencionaron que la Federación invierte millones de pesos en pagar a Televisa o TvAzteca, mientras que está destinando 280 pesos anuales por cada normalista, quienes serán los encargados de impartir clases.

Agregaron que en esta etapa, los maestros están trabajando prácticamente 24 horas al día, para poder atender a todos los alumnos, lo cual representa un desgaste físico en los profesores, por eso es que pudieron a las autoridades que se permita el regreso a las aulas.

Estas declaraciones las hizo el magisterio en el mitin que realizaron frente al edificio histórico de la sección 22, en el marco del 52 aniversario de la masacre de Tlatelolco, ahí dijeron que fue el estado el que orquestó el ataque en el que murieron cientos de personas y que hasta el momento sigue sin castigar a los autores materiales e intelectuales de este hecho que marcó la historia del país.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario