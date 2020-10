Marchan normalistas en Oaxaca para recordar la masacre de 1968

-La marcha salió de la fuente de las ocho regiones hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Con pancartas que dicen “ni perdón ni olvido”, “no más agresión a estudiantes”, “2 de octubre no se olvida”, normalistas del estado de Oaxaca, marcharon en el marco del aniversario 52 de la masacre a estudiantes en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco en la Ciudad de México, hecho que marcó la historia del país.

Los estudiantes se concentraron en la fuente de las ocho regiones y de ahí partieron hacia el zócalo capitalino, esta situación provocó que la calzada Porfirio Díaz fuera cerrada a la circulación, lo cual ocasionó congestionamiento vial en la zona.

Y es que este dos de octubre se cumplen 52 años del movimiento estudiantil, que buscaba un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que consideraba autoritario.

La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército del campus de la UNAM miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cerca de las 5:55 de la tarde, dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco.

A las 6:10 de la tarde, sobrevoló la plaza un helicóptero del cual dispararon bengalas, la primera verde y la segunda roja, presumiblemente, como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia apostados en los edificios Chihuahua, 2 de Abril, 15 de Septiembre, I.S.S.S.T.E. 11, Revolución de 1910 y la Iglesia de Santiago, así como varios miembros del Batallón Olimpia parapetados en los departamentos del Chihuahua y en el corredor del tercer piso, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores.

Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la “agresión de los estudiantes”, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco, por ello organizaciones sociales y estudiantiles marchan en esta fecha para recordar a los caídos en aquella tarde del 2 de octubre de 1968.

