Llega el Tequio por la Salud, a la colonia María Eugenia de Tuxtepec

-El Gobierno de Noé Ramírez mantiene firme la lucha contra el Covid-19

Tuxtepec, Oaxaca.- “Vamos en la ruta correcta como lo ha dicho el Presidente Noé Ramírez Chávez, solamente no hay que bajar la guardia” afirmó el regidor de Obras Públicas, Vicente Morales Sánchez, durante el inicio del “Tequio por la Salud” con labores de sanitización que se llevó a cabo este viernes en la colonia María Eugenia, a la vez insistió en reforzar las medidas de prevención para seguir en este camino de disminución de casos positivos y decesos por Covid-19 en Tuxtepec.

En representación del Presidente Municipal, el concejal insistió: “como sabemos, el virus SARS-CoV-2 está afectando a la población a nivel mundial, México, Oaxaca y Tuxtepec no son la excepción, aquí se ha llevado a familiares, amigos, compañeros de trabajo o conocidos y es por eso que el Ayuntamiento no deja de realizar actividades y acciones que salvaguarden la salud de las familias de Tuxtepec”.

Señaló que el color amarillo en el Semáforo Epidemiológico en el que se encuentra Tuxtepec no quiere decir que el peligro de contagio ya pasó; comentó que los casos estaban a la baja e incluso sin presencia de ellos, sin embargo, en los últimos días comenzaron a aparecer de nuevo entre 3 y 10, ayer fueron 5 y de no seguir con las medidas de prevención aunado al relajamiento que muchas personas tuvieron durante la fiestas patrias, la falta de información y la irresponsabilidad de algunos está latente un rebrote de Covid-19.

“No bajemos la guardia, en las colonias muchos no están usando el cubrebocas ni la sana distancia, no solo en el centro de la ciudad se pueden contagiar, el peligro inicia desde el momento en que salimos de casa”, asentó el regidor Vicente Morales.

Recordó que el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, ha implementado muchas acciones para reducir y evitar más contaminación y muerte de personas por Covid-19 en Tuxtepec, al punto de llegar a cerrar el casco urbano de la ciudad, acción que resultó positiva pues se logró bajar el número de contagios gracias a la participación ciudadana, “sin embargo, exhortamos a la población a seguir con las medidas sanitarias de prevención porque esta pandemia aún no acaba ni acabará hasta que se cuente con una vacuna”, subrayó.

“Estamos seguros que juntos vamos a vencer a este enemigo que nos ha afectado principalmente en la economía, la educación, en nuestra vida diaria; no retrocedamos en esta lucha y vallamos todos hacia la Nueva Normalidad”, puntualizó.

Por su parte, el Presidente de la colonia María Eugenia, Ramón Cuevas Olivera, agradeció el desempeño del Gobierno Municipal, al alcalde Noé Ramírez Chávez y a todos los que participan en estas acciones de sanitización y descacharrización que realizan con el “Tequio por la Salud”; externó que esta pandemia nos está afectando a todos y esta labor del Ayuntamiento es muy loable porque ayuda mucho para que el virus no siga contagiando ni matando a más tuxtepecanos”.

Cabe mencionar que en esta colonia María Eugenia sobresalió la participación de los vecinos, quienes salieron en apoyo a este “Tequio por la Salud” que realizó la Administración Municipal del Presidente Noé Ramírez Chávez.

