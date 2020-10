Habitantes de Tamazulapam Mixe se manifiestan en ciudad administrativa, denuncian despojo violento

-Comentaron que las autoridades de la comunidad de Linda Vista los despojaron de un terreno de una hectárea

-Denuncian que los agredieron, los desnudaron y que los querían quemar, piden intervención de la SEGEGO



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Tamazulapam Mixe se manifestaron en el acceso de ciudad administrativa, Alma Teresa Domínguez habitante de la comunidad, comentó que acudieron para pedirle a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), que las autoridades de linda vista les devuelvan sus propiedades, pues mencionan que fueron despojados de manera violenta,



Agregó que su familia mantiene un juicio en el tribunal agrario de Tuxtepec, las autoridades le concedieron una medida precautoria, la cual no ha sido acatada por parte de las autoridades de la comunidad, por ello piden a la SEGEGO que se haga justicia por esta situación.



Las personas que son señaladas por la denunciante son el Agente de la comunidad de Linda Vista Efraín Martínez Jiménez, el Síndico Auxiliar Reynaldo Pérez Marín, el Auxiliar de bienes comunales Agustín Martínez Jiménez y el Alcalde auxiliar Constantino Román Vázquez, a quienes quiere que se castiguen y que le devuelvan el terreno que es propiedad de su padre.



Mencionó que cuando los desalojaron todavía estaban dentro de la vivienda, misma que destruyeron, lo mismo hicieron con sus árboles frutales, platanares, incluso dijo que la torturaron, le quitaron una uña y le destruyeron el celular para que no haya evidencias, sin embargo dijo que logró recuperar su tarjeta de memoria para presentarla a las autoridades.



El terreno tiene una superficie de una hectárea, al momento de ser desalojados, los desnudaron, los amarraron, los dejaron durante varias horas a la intemperie, incluso a dos menores de edad, incluso mencionó que la intención de esas personas era la de quemarlos, sin embargo suplicaron que no les hicieran más daño y los dejaron ir.



La manifestación fue de manera pacífica, pues en ningún momento cerraron el acceso a ciudad administrativa, permitiendo que la población pudiera realizar sus trámites sin ningún inconveniente.

