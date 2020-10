Familiares y víctimas de desaparición de personas tendrán justicia: Diputada Laura Estrada Mauro

Tuxtepec, Oaxaca.- La diputada local por Tuxtepec, Laura Estrada Mauro, anunció que se atenderán las demandas de familiares y víctimas de personas desaparecidas, una vez que se elija al o la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca.

Dijo que luego de impulsar y ser aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados locales la Ley en Materia de Personas Desaparecidas, ahora se avanza en la constitución de la Comisión antes referida, que tendrá la tarea de dirigir, ejecutar y cumplir políticas públicas y acciones para buscar y reparar el daño a las personas víctimas directas e indirectas del delito de desaparición de personas.

“La exigencia y demanda de colectivos de familiares de personas víctimas de este delito, en Tuxtepec y en todas las regiones de Oaxaca hoy ya son atendidas y tendrán justicia, todavía hay trabajo por hacer; pero los primeros pasos se están dando”, dijo Laura Estrada Mauro.

En este sentido, anunció que el Congreso del Estado emitió la convocatoria, a candidatas y candidatos para ocupar el cargo de titular de dicha Comisión, cuyas únicas fechas de registro serán los días 5 y 6 de octubre. Más detalles se pueden consultar en la convocatoria, en la siguiente liga:

http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/files/2020/09/EXT-CONVOCABUSQUEDA-2020-09-14.pdf

Recordó que ante la omisión del gobernador del Estado, por no emitir la convocatoria correspondiente, tuvo que ser la 64 Legislatura, la cual tomara la atribución para realizar la convocatoria y el proceso de selección de la persona que estará al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas.

