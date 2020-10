Estudiantes y STEUABJO desquician la ciudad de Oaxaca

-Los estudiantes bloquean en avenida universidad y los sindicalizados el crucero de cinco señores

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Univerdidad Autónoma Benito Juárez de Oaxac a(STEUABJO), bloquearon el crucero de cinco señores, como protesta anta la falta de pago, que a decir de la dirigencia no se ha realizado desde el mes de febrero de este año.

Los sindicalizados secuestraron varias unidades del transporte urbano, con los cuales bloquearon el crucero de cinco señores y la avenida universidad, estas movilizaciones fueron anunciadas por la dirigencia sindical, ante la falta de respuesta por parte de la rectoría de la UABJO.

Sobre el distribuidor vial de cinco señores bloquearon todos los accesos, por lo cual no se puede circular por esta zona, esta acción se suma al bloqueo que realizan estudiantes sobre la avenida universidad frente a rectoría, lo cual generó un caos vial en la zona, pues estas son vías importantes en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

