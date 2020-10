Arranca AMH campaña de vacunación contra la influenza en el estado

-Se aplicarán más de 658 mil dosis gratuitas a través de 746 Centros de Salud, 134 brigadas móviles, 19 hospitales comunitarios y 14 generales

-El Mandatario Estatal pidió a las y los oaxaqueños aplicarse este biológico y así protegerse durante la temporada invernal

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de octubre de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio inicio de manera oficial la campaña de vacunación contra la influenza de la temporada invernal 2020-2021, en la que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) aplicarán 658 mil 549 dosis gratuitas del biológico.

Las dosis se aplicarán desde este mes de octubre hasta marzo del 2021, en los 746 Centros de Salud, 134 Brigadas móviles en todo el estado, 19 hospitales comunitarios y 14 hospitales generales. Al respecto, el Mandatario Estatal señaló la importancia de aplicarse esta vacuna, ya que es prioridad de su administración asegurar el bienestar de las familias oaxaqueñas.

“Las y los quiero invitar a que acudan a los hospitales, Centros de Salud y módulos de vacunación, para que puedan aplicarse la vacuna contra la influenza. Lo más importante es proteger a todas las familias, estoy convencido que la única ruta es a través de la información médica y científica. El aplicarse esta vacuna evitaremos la enfermedad, también con ello protegeremos a las y los trabajadores de Salud”, expresó Murat Hinojosa.

Luego de aplicarse la vacuna y con ello arrancar esta jornada en el Centro de Salud Urbano número 2 de la Colonia Estrella, en la capital del estado, el Gobernador agradeció y reconoció el trabajo y esfuerzo que el personal de Salud realiza durante esta pandemia, y su compromiso por aplicar esta vacuna principalmente a los grupos prioritarios como son niñas y niños de seis meses a cinco años cumplidos, mujeres embarazadas, adultos de 60 años en adelante.

Pacientes con enfermedades crónico degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad mórbida y portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); así como al personal de Salud en contacto con las y los pacientes.

De acuerdo con los SSO, la influenza es una enfermedad respiratoria, muy contagiosa que se transmite de persona a persona mediante las gotitas de saliva producidas al toser o estornudar, por contacto con manos o superficies contaminadas.

Por ello, el biológico anti influenza es efectivo y seguro, no provoca ninguna reacción negativa y protege contra los tipos AH1N1, AH3N2 y B, por lo que resulta importante la vacunación, toda vez que el repunte de casos de influenza se registra en los meses de diciembre y enero.

Finalmente, el titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, pidió a las y los oaxaqueños a continuar con las medidas de lavado de manos, evitar el contacto directo con personas enfermas, limpiar y desinfectar las superficies de uso común en el hogar y trabajo, abrigarse, beber abundantes líquidos, comer alimentos nutritivos, principalmente ricos en vitamina C y atender las recomendaciones del personal médico.

