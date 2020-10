Aplicará SSO 658 mil 549 dosis gratuitas de vacuna anti influenza

-El biológico está disponible en los 746 centros de salud, 14 hospitales generales y 19 comunitarios, así como en 134 brigadas móviles en todo el estado

-A partir de hoy y hasta el mes de marzo del 2021 se aplicará la vacuna

Oaxaca de Juárez, Oax. 01 de octubre de 2020.- Con el compromiso de proteger a la población oaxaqueña durante esta temporada invernal 2020-2021, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) aplicarán 658 mil 549 dosis gratuitas de vacuna anti influenza en sus unidades médicas de primer y segundo nivel, con todos los protocolos de seguridad ante la pandemia que se vive por el COVID-19.

Así lo informó el coordinador Estatal de Vacunación de los SSO, Erico Bríones Guerash, quien detalló que el periodo de inmunización arranca hoy y culminará en marzo del año 2021, de manera prioritaria a los grupos de población en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, personas mayores de 60 años en adelante.

Mujeres embarazadas, personal del sector salud que está en contacto con personas enfermas, personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, obesidad y sobrepeso, así como pacientes con asma y cáncer.

Detalló que en todas las unidades médicas de los SSO, habrá puestos de vacunación fijos y semifijos en diferentes espacios públicos, para que acudan con su cartilla de vacunación, además se completarán esquemas de vacunación como la aplicación de rotavirus, neumocócica, y del Virus del Papiloma Humano (VPH), esta última a niñas de quinto año de primaria y de 11 años de edad no escolarizadas.

Bríones Guerash, dijo que para la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, el bienestar de la población es una prioridad, por lo que ya se encuentran disponibles los biológicos en los 746 centros de salud, 14 hospitales generales y 19 comunitarios de los SSO, así como en 134 brigadas móviles con personal de salud en todo el estado.

Explicó que la vacuna es efectiva y segura, no provoca ninguna reacción negativa y protege contra los tipos AH1N1, AH3N2 y B, asimismo recordó que el repunte de casos de influenza se registra en los meses de diciembre y enero, por lo que llamó a la ciudadanía a acercarse a los centros de salud y hospitales para aplicársela, y estar protegidos cuando llegue la temporada más fría.

Señaló que la influenza es una enfermedad respiratoria, muy contagiosa que se transmite de persona a persona mediante las gotitas de saliva producidas al toser o estornudar, por contacto con manos o superficies contaminadas.

Cabe señalar que el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de los SSO, registró durante la temporada estacional 2019-2020 que abarca de octubre de 2019 a marzo de 2020, 113 casos de influenza en Oaxaca, de los cuales 38 fueron del tipo AH1N1, 36 del tipo B, 34 de H3N2, cuatro de influenza estacional A y uno no tipificado, de ese total ocho lamentables defunciones, en los que el 100% no se había vacunado.

Asimismo, detalla que en el período inter estacional 2020 que abarca de marzo a la fecha, se registraron a nivel nacional cinco casos de influenza en los estados de Sinaloa y Campeche, de los cuales tres fueron de influenza A, y dos del tipo H3N2 y lamentablemente dos defunciones.

Finalmente, el funcionario exhortó a la población a continuar con las medidas de lavado de manos, evitar el contacto directo con personas enfermas, limpiar y desinfectar las superficies de uso común en el hogar y trabajo, abrigarse, beber abundantes líquidos, comer alimentos nutritivos, principalmente ricos en vitamina C y atender las recomendaciones del Sector Salud.

