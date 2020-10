Vinculan a proceso a Diego Urik, presunto feminicida de Jessica González

-La defensa solicitó tipificar el delito como homicidio, pero el juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio y abuso sexual.

Diego Urik “N”, presunto feminicida de Jessica González, fue vinculado a proceso por un Juez de control en la ciudad de Morelia, por los delitos de feminicidio y abuso sexual registrados el pasado lunes 21 de septiembre.

Durante la audiencia inicial, celebrada en las instalaciones de la sala 4 del Poder Judicial, la Fiscalía del Estado presentó un recuento de los hechos, basados en pruebas recabadas por la Policía Investigadora como entrevistas, videos y dictámenes periciales.

Se relató que el acusado inicialmente recogió a la víctima para llevarla a su domicilio, pero luego la llevó a un predio en el fraccionamiento Bosque Monarca de Morelia donde abusó sexualmente de la joven y la asesinó. Posteriormente Diego pidió ayuda a sus amigos, pero estos se negaron a ayudarlo.

A pesar de que la defensa solicitó modificar la tipificación del delito a homicidio, la moción le fue negada por el juez de control, quien determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio y abuso sexual, por lo que se le impuso prisión preventiva.

El pasado viernes 26 de septiembre fue localizado el cuerpo sin vida de Jessica, joven de 21 años que desapareció el lunes 21 de septiembre; tenía signos de violencia, confirmó la Fiscalía General de Michoacán.

Tras el asesinato Diego Urik se dio a la fuga pero fue detenido el pasado miércoles en el estado de Jalisco. La Fiscalía de Michoacán había ofrecido una recompensa de un millón de pesos para quien diera información que permitiera dar con su paradero.

