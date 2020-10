Serán 14 bancos Bienestar, los que se construirán en la Cuenca

-Este jueves, inició la obra del Banco en San José Chiltepec



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del inició de los trabajos del Banco Bienestar en San José Chiltepec, la Delegada de los programas Integrales en la Cuenca Yesenia Barbosa Arcuri, informó que ya se tienen autorizados 14 bancos Bienestar para la región.



Explicó que para construir estos bancos Bienestar, primero se les pidió a los Presidentes municipales que presentaran las propuestas de terrenos, mismas que fueron validadas y autorizadas, motivo por el cual ya están construyendo estos bancos en algunos lugares.



En este año, algunos de los 14 bancos que se van a construir son el de Acatlán que ya se está terminando, el de Cosolapa también ya se está realizando, así mismo habrá en Jalapa de Díaz, Ojitlán, Loma Bonita, en María Lombardo, en una comunidad de General Felipe Ángeles de San Juan Mazatlán y en Chiltepec, mismo que inició este jueves.



Dijo que este banco de Chiltepec beneficiará a alrededor de 2 mil 300 personas y esto ayudará a que se reactive la economía en este municipio, pero además lo podrán utilizar quienes quieran cobrar envíos de familiares que radican en Estados Unidos, o bien retirar depósitos de otros bancos, a muy bajos costos.



En el marco del arranque de esta obra, el Presidente Municipal Martín García dijo que este banco será de gran ayuda para su municipio y así al momento de cobrar sus apoyos, no tengan que venir a Tuxtepec.

