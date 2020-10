Pese a contingencia por Covid, ferieros se instalan en zócalo de Oaxaca

-Esto lo hacen como protesta ante la falta de apoyo por parte del gobierno del estado



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que la pandemia por Covid continúa y a pesar de que en los últimos días ha habido un repunte en los contagios en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ferieros instalaron sus juegos mecánicos en el zócalo capitalino, a manera de protesta por la falta de apoyos de parte del gobierno del estado, aunque están permitiendo que suban a menores de edad a los juegos.



Los ferieros han manifestado en reiteradas ocasiones que por la suspensión de fiestas patronales, se han quedado sin trabajo y sin ingresos para mantener a sus familias, es por ello que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales, decidieron instalarse en el zócalo capitalino y en la alameda de León.



Además de los juegos mecánicos, también se instalaron otros puestos ambulantes, quienes afirman también haber sido afectados por la pandemia, ambos gremios afirmaron no tener ningún tipo de apoyo de las autoridades durante los meses que ha durado la pandemia por Covid.



Cabe mencionar que al corte del 30 de septiembre, la cuidad de Oaxaca registra 4 mil 742 casos positivos de Covid, tan solo en las últimas 24 horas se registraron 42 nuevos casos, pese a esto las autoridades capitalinas y del gobierno del estado no han hecho nada al respecto, aunado a que en el zócalo y en el andador turístico, existe una concentración considerable de personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario