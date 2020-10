Monitorean autoridades, posible conflicto en Jocotepec; tras invasión de tierras

-Están en disputa más de 500 hectáreas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados habitantes de la comunidad de San Miguel Ecatepec, perteneciente a Santiago Jocotepec, denunciaron una invasión de parte de habitantes de Plan Martín Chino, problema que ya están monitoreando los representantes del gobierno y evitar que este conflicto se agudice.



Uno de los habitantes de la comunidad de San Miguel Ecatepec, explicó que los invasores son de Plan Martín Chino y de manera violenta se apoderaron de 575 hectáreas el pasado 23 de septiembre, situación que ellos ya denunciaron ya que de no atenderse el problema podría ser mayor.



Agregó que al apoderarse de estas tierras, también alambraron impidiendo el paso a todos los habitantes de la comunidad, quienes necesitan transitar por el lugar para poder ir a trabajar u otras actividades.



De éstas 575 hectáreas el 70% son ocupadas para la conservación del mono araña, jaguar y especies endémicas, y las demás son ocupadas para la siembra de alimentos para las familias de esta comunidad; sin embargo los invasores pretenden ocuparlas para la ganadería, lo que a ellos les preocupa porque podrían terminar con un ecosistema que les ha costado años conservar.



Por esta situación, las autoridades de la Coordinación de Atención Regional están monitoreando el problema y así evitar que se agudice, por lo tanto será en próximos días que se reúnan con representantes de las dos comunidades.

