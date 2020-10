Llamada al 9-1-1 detona el rescate de una menor de edad en Oaxaca: SSPO

-Se trataba de una menor de edad, de nacionalidad salvadoreña, quien era trasladada en contra de su voluntad hacia los Estados Unidos

Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de septiembre de 2020.- Luego de recibir una llamada a las líneas de Emergencias (9-1-1) y Denuncia Anónima (089) se logró el rescate de Ashly “NN”, una menor de edad, de nacionalidad salvadoreña, quien era trasladada en contra de su voluntad hacia los Estados Unidos de América.

Con la denuncia oportuna y el trabajo coordinado de la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se logró ubicar a la menor de edad y asegurar a su presunto secuestrador, en un despliegue operativo mediante el que se hizo contacto en un tiempo menor a 10 minutos en la Central de Abasto; acordonando el sitio de intervención para las indagatorias pertinentes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informa que, de acuerdo a los primeros reportes, la menor era trasladada desde El Salvador hacia el vecino país del norte de México, pasando por Tapachula, Chiapas; donde abordó un camión de la línea OCC rumbo a Oaxaca de Juárez, junto con tres varones, una mujer y otro menor de edad.

En un descuido de su captor, Ashly logró hacer contacto y pedir auxilio con una persona desconocida, quien realizó la llamada al 9-1-1 y denunció al 089 para reportar dicha situación y proporcionar todos los datos que hicieron posible la localización de la menor.

De forma inmediata se logró la geolocalización de la menor en un hotel ubicado en la Central de Abasto de la capital oaxaqueña; asimismo, se mantuvo la videovigilancia desde las cámaras del Centro de Control Comando y Comunicación (C4) y con el despliegue operativo de las corporaciones se realizó su ubicación y el resguardo de la menor; así como, el aseguramiento de su presunto secuestrador.

Ambos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración -ya que también el varón es de nacionalidad salvadoreña- para las diligencias correspondientes.

