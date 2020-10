Inician campaña de vacunación contra influenza, instalan módulo en zócalo de Oaxaca

-El módulo estará de lunes a viernes de nueve y media de la mañana a doce del medio día, iniciando en el mes de octubre y finalizando en febrero de 2021



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Debido al inicio de la temporada de frentes fríos, se instaló en el zócalo de la ciudad capital un módulo de vacunación en contra de la Influenza estacional, con el objetivo de prevenir a la población de que contraigan enfermedades respiratorias.



Este módulo estará instalado en ese lugar de lunes a viernes en horario de nueve y media de la mañana a doce del medio día, durante la temporada de frentes fríos e invernal, iniciando este primero de octubre hasta el mes de febrero del 2021.



En caso de que las personas no puedan acudir al módulo ubicado en el zócalo capitalino, podrán ir a cualquier centro de salud y hospital para que se les aplique la vacuna contra la influenza estacional, las personas no deberán presentar ningún síntoma de enfermedad respiratoria o fiebre, pues en ese caso no se les pueda aplicar la vacuna.



Cabe mencionar que vacuna contra la influenza se puede aplicar desde los 6 meses de vida en adelante y se recomienda que se aplique a los grupos vulnerables como menores de edad y adultos mayores, quienes son más propensos a contraer enfermedades respiratorias en la temporada de frío.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario