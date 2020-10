INE llama a participar como observadores electorales en el Distrito

-La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de abril



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE) Karen Acosta Ruelas, dijo que está abierta la convocatoria para participar en el próximo proceso electoral como observadoras y observadores electorales, y así darle más trasparencias a estos comicios.



Explicó que la convocatoria se abrió en este mes de septiembre y continúa abierta hasta el próximo 30 de abril, para que los interesados se inscriban ya sea a través de la página de internet del INE, o bien llevando su solicitud a la junta distrital.



Dijo que el ser observadora u observador electoral es un derecho que tienen todas y todos, siempre y cuando cuenten con su credencial de elector, y además de la solicitud por escrito deben de presentar una declaratoria bajo protesta de decir la verdad, y 2 fotografías; pero no podrán participar quienes han tenido un cargo dentro de un partido político en los últimos 3 años, o que hayan estado o participado en un cargo público en los últimos 3 años.



Señaló que además de la transparencia en el proceso electoral, el ser observador ayuda a que haya una mejor transparencia, pero sobre todo que haya más garantía sobre los votos, ya que además no solo podrá participar el día de las elecciones, si no durante la preparación de todo este proceso.



Por la importancia de ser observador electoral, invitó a la ciudadanía de este distrito a participar en este proceso.

