Gracias a video, logran captura de asaltante en el mercado “Las Flores” de Santa Lucia del Camino

-Una cámara de videovigilancia captó en video el asalto a una pareja de adultos mayores

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Una cámara de videovigilancia captó en video el asalto a una pareja de adultos mayores en el Mercado Las Flores del municipio de Santa Lucía del Camino, en Oaxaca.

La pareja de adultos mayores se encontraba realizando sus compras después de haber cobrado su pensión, cuando dos individuos los amagaron con pistolas y los despojaron de 18 mil pesos.

Los individuos lesionaron de un cachazo a una de sus víctimas, ocasionándole lesiones, para después huir del lugar. Paramédicos acudieron al lugar para atender a los lesionados, que se reportan estables.

El asalto provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad para dar con los responsables, sin que se reportaran detenidos.

El Fiscal General de Justicia Rubén Vasconcelos, dijo que los dos implicados en el hurto lograron ser detenidos cuando pretendían huir a bordo de una motocicleta y ya se encuentra vinculados a proceso acusados de asalto agravado.

En Oaxaca opera un sistema de videovigilancia de cuadrante que ha frenado los indicadores delictivos, en lo que se refiere asaltos, robos transeúntes y cristalazos.

El titular del Secretariado Ejécutivo de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas, precisó que las videocámaras son de bajo costo y la intención es que ya se tiene una en cada esquina y han sido financiadas por las diferentes cámaras empresariales.

“son más economicas, y de bajo costo por que no requieren de conexión inalámbrica, funcionan con la red de wifi de los negocios,el proyecto es innovador y garantiza la seguridad de los ciudadanos”.

Vera Salinas, mencionó que una videocámara normal tiene un costo por encima de los 10 mil pesos, adicional a la conexión que tiene que ser a una línea de fibra óptica, pero estas cámaras solo han tenido un valor de 2 mil pesos, y son más eficaces y funcionales.

Dijo que en el centro histórico hay 32 manzanas, y se han colocado 210 cámaras de monitoreo, dos o tres por calles y dos al exterior de los negocios, restaurantes y hoteles, que se sumadas a las 300 videocámaras del sistema C-4 mantienen monitoreada a toda la ciudad de Oaxaca y ello ha implicado que se reduzca la incidencia delictiva.

Otro ejemplo de efectiva de las Video Camaras de Seguridad fue el rescate que se hizo de una menor de origen salvadoreño que fue secuestrada por un célula criminal, dedicada a la trata de persona y la mantenían encerrada en un hotel de la zona del mercado de abastos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario