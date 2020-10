Gobierno de Tuxtepec y constructora, acuerdan avanzar en tiempo y forma en la obra de agua potable de la ciudad

-La rehabilitación de la red incluye conexiones domiciliarias, sin medidores, y no tendrán costo para los usuarios

Tuxtepec, Oaxaca.- Con el propósito de evitar mayores complicaciones al tránsito vehicular y peatonal por la ejecución de la obra de rehabilitación de la red de agua potable en las colonias del centro de la ciudad de Tuxtepec, el Gobierno Municipal firmó una minuta de acuerdos con la empresa constructora a cargo para que no siga rompiendo las calles hasta liberar las que se encuentran cerradas.

El director de Obras Públicas, Alfonso Clara Ortela, informó en entrevista que, aunque es el Gobierno del Estado quien contrató la obra y paga a la empresa, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el municipio es quien la va a recibir una vez concluida, por tal razón está al tanto de lo que se está haciendo, además de que es quien recibe de primera mano las demandas de la ciudadanía.

Por ello, convocó a una reunión el viernes pasado en la cual participó el supervisor de la CEA, así como un representante de la empresa ejecutora de la obra, concluyendo en la firma de una minuta de acuerdos que establece que no se romperán más calles hasta liberar las que se encuentran cerradas.

Siendo los tramos de la avenida 20 de Noviembre, desde la calle Miguel Hidalgo a Morelos; en Pedro Castillo, en el tramo de Justo Sierra a Vicente Guerrero; Mutualismo, desde 18 de Marzo a Jesús Carranza; Daniel Soto, del bulevar Benito Juárez a Melchor Ocampo; así como en Ponciano Medina, de Ignacio Matías a Jesús Carranza.

Mencionó que este proyecto que se está ejecutando en la ciudad de Tuxtepec comprende de la avenida 18 de Marzo a Independencia, del bulevar “Benito Juárez” al muro bulevar “Francisco Fernández Arteaga”, abarcando las colonias Centro, La Piragua, Lázaro Cárdenas, Santa Clara y parte de la María Luisa, destinando para ello 49 millones 875 mil 252.38 pesos, recursos a cargo del Gobierno del Estado, por gestión del Gobierno Municipal.

El funcionario explicó que, con el fin de agilizar la apertura de las vialidades, la empresa se comprometió a que la reposición de concreto será de premezclado con acelerante a 3 días, además de ampliar el ancho de zanja para el alojamiento de las tomas domiciliarias de acuerdo a la norma vigente.

El Director de Obras Públicas Municipales explicó que en el caso de la avenida 20 de Noviembre, la demora se debe a la prueba de hermeticidad que están realizando, misma que tiene que ser revalidada y ratificada por la Comisión Estatal del Agua. Aclaró que el Gobierno Municipal solo supervisa y hace recomendaciones pero que es la dependencia estatal la responsable directa de avalar los trabajos que se realizan en esta obra.

Indicó que las mangueras que se están dejando en las banquetas son para las tomas domiciliarias las cuales no se están conectando, ya que en estos momentos la nueva red no está cargada de agua y hacerlo sería dejar sin el vital líquido a los usuarios, apuntó que esta acción se realizará cuando se habilite la nueva red y deshabilite el viejo sistema que es el que está operando en la actualidad. Lo que se quiere es que la ciudadanía no se quede mucho tiempo sin agua, sino que sea rápida esta transición.

Expuso también que las conexiones domiciliarias serán financiadas por el proyecto, y no llevarán medidores, al considerarse en los costos por lo que la empresa contratista dejará operando el servicio al beneficiario. Esto además evitará las tomas clandestinas, y para las nuevas contrataciones la Administración Municipal está en la mejor postura para hacer acuerdos y contratos de manera rápida.

Por último, aseveró que con esta obra se mejorará el servicio de agua potable que presta el Gobierno Municipal a la población, además de que se solucionará en gran medida el problema de los socavones, ya que la mayoría de ellos se deben a fugas de las viejas y obsoletas tuberías que funcionan actualmente en la red de agua potable de la zona centro de la ciudad de Tuxtepec

