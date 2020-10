En Oaxaca, Polevnsky hace señalamientos contra Ramírez Cuellar

-Mencionó que algunos de los candidatos no conocen los estatutos de MORENA ni la ley electoral



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Candidata a Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA Yeidckol Polevnsky, hizo señalamientos en contra de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien dijo se encargó de poner obstáculos para que el proceso de renovación de la dirigencia nacional se llevara a cabo, con la intención de perpetuarse en el cargo.



Agregó que al principio pensó que no se quería realizar el proceso por desconocimiento de los estaturos, sin embargo con el tiempo se fue dando cuenta de que se trataba de una estrategia para quedarse al frente del partido, incluso mencionó que solicitó una prórroga para dejar la presidencia de MORENA al final de la elección del 2021, sin embargo por el tema de las impugnaciones, su objetivo era permanecer hasta el 2022.



Polevnsky dijo que Ramírez Cuéllar tenía tres tareas que hacer, elaborar un padrón del partido, realizar encuestas y lanzar las convocatorias, sin embargo se dedidó a quitar a los delegados en funciones por medio de una acta falsa, pues en la asamblea del 28 de febrero, ese punto no estaba en el orden del día.



Cabe mencionar que algunos candidatos a la Presidencia y a la Secretaría General de MORENA, ocupan cargos de elección popular, a los cuales no han pedido licencia, en ese sentido Yeidckol Polevnsky comentó que esta situación es una muestra de que no conocen los estatutos del partido y tampoco la ley electoral.



Por ello cuestionó que “qué se podría esperar si alguno de ellos llega a ganar la encuesta y no conoce los estaturos del partido y que no los respeta”, pues la ley establece que para participar en una elección el aspirante a candidato debe renunciar a su cargo al menos con 90 días de anticipación, lo cual no han hecho tres de los candidatos a la dirigencia de MORENA.



Estas declaraciones las hizo en el marco de la visita que hizo a la cuidad de Oaxaca, en dónde estuvo acompañada por los Diputados Locales Ángel Domínguez Escobar, Ericel Gómez Nucamendi, Othon Cuevas y Luis Alfonso Silva Romo.

