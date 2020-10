Concluye septiembre con 16 mil 975 casos acumulados de COVID-19, 146 son nuevos pacientes: SSO

-Reportan 752 personas en la entidad con la enfermedad en etapa activa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de septiembre de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, informó que la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo, en el cual se aumenta el número de actividades permitidas y la apertura de espacios públicos, pero no se debe bajar la guardia en la aplicación estricta de las medidas preventivas.

Destacó que el aforo autorizado para mercados, súper mercados donde se recomienda que acuda una persona por familia, peluquerías, estéticas con atención previa cita, es del 75%, respecto a restaurantes y cafeterías que es del 70%.

En un 60% de ocupación para hoteles y en áreas comunes el 50%; así también para gimnasios, centros deportivos, cines, teatros, museos, centros comerciales y religiosos es del 50%. En relación a eventos masivos y centros de recreación, estará autorizado un cupo del 30% y se restablecen las actividades en un 10% de centros nocturnos, bares y salones de eventos.

Agregó que durante este color del semáforo epidemiológico, los deportes profesionales serán a puerta cerrada, aunado a las reuniones familiares y fiestas se pide que sean con un máximo de 15 personas, cumpliendo cabalmente con las medidas de protección para evitar contagios.

El funcionario enfatizó que el mes de septiembre cierra con un total de 16 mil 975 casos de COVID-19, tres mil 376 más que al corte del mes de agosto.

Indicó que este 30 de septiembre desafortunadamente se reportaron tres defunciones, dando un total de mil 444 personas que han perdido la vida a causa del virus; 960 eran hombres y 484 mujeres, siendo el grupo de edad más afectado las personas mayores de 65 años, con 646 fallecimientos.

Precisó que este miércoles se contabilizó un global de siete mil 377 pruebas negativas, 806 se encuentran como sospechosas, 14 mil 779 pacientes se han recuperado del padecimiento y hasta el momento son 752 casos activos.

Según los datos oficiales, enfatizó que se sumaron 146 nuevos diagnósticos reportados en las últimas 24 horas del día, los cuales se ubican en 43 municipios, entre los que sobresalen: Oaxaca de Juárez con 44, San Pablo Etla con 10, Santa Cruz Xoxocotlán con nueve, San Juan Bautista Tuxtepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con siete ambas zonas, así como cinco en Tlacolula de Matamoros, el resto cuatro, tres, dos y uno.

El director de Atención Médica mencionó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabilizó un acumulado de 11 mil 377 casos, Tuxtepec mil 704, Istmo mil 684, Mixteca mil 089, Costa 749 y Sierra 372.

Finalmente detalló que la ocupación hospitalaria global es del 35.1%; los SSO presentan 27.5%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 89.3%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 50%, SEDENA 29.2%, ISSSTE 45.9%, IMSS 41%, IMSS-Bienestar 24.4%, PEMEX 25%, SEMAR29.4 % y nosocomios privados 12.5%.

