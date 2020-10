Barcelona y Juventus se enfrentarán en la Champions League

-Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se verán cara a cara por primera vez en la fase de grupos de la Liga de Campeones

En el sorteo realizado el jueves, Barcelona equipo en el, que se encuentra Messi quedó en el segundo bombo y la suerte le deparó toparse con la Juventus de Cristiano Ronaldo. El campeón de Italia fue uno de los ochos máximos preclasificados.

Cristiano, de 35 años, y Messi, de 33 años, mantuvieron una larga rivalidad en la Liga de España cuando el astro portugués militó con el Real Madrid. Pero nunca se habían tenido que enfrentar tan temprano en el máximo torneo de clubes de Europa.

En la anterior edición de la Champions, el Barcelona fue sufrió una bochornosa goleada 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final. Los azulgranas también completaron su primera temporada sin títulos desde 2007-08, siendo destronados por el Real Madrid en el torneo doméstico.

El Bayern Múnich, defensor del título, tendrá al Atlético de Luis Suárez como principal adversario por el liderato del grupo A, que se completa con el Salzburgo austríaco y el Lokomotiv Moscú ruso, que intentarán dar la sorpresa para optar a una de las dos primeras posiciones, que clasifican a los octavos de final.

El subcampeón de la pasada Champions, el París Saint-Germain, cayó en un grupo H más peligroso, con el Manchester United y el RB Leipzig (semifinalista europeo la pasada temporada) como rivales. El Estambul Basaksehir turco se presenta como la ‘Cenicienta’ en esa llave.

Por su parte, el Liverpool, vencedor de la Liga de Campeones en 2019, empezará su ‘Operación Reconquista’ en un grupo D en el que el Atalanta italiano se presenta como principal obstáculo, el Ajax Ámsterdam como ‘outsider’ y el debutante Midtjylland de Dinamarca como gran incógnita.

Finalmente, el Manchester City de Josep Guardiola será favorito en el C, frente a Oporto, Olympiakos y Marsella, mientras que Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas pelearán por las dos plazas en liza en el grupo F.

