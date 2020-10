Ambientalistas cercan árbol de laurel en el zócalo; piden plan de conservación

-Esto debido a que hay árboles que tienen más de 100 años, y cuentan con plagas, sus raíces ya se encuentran podridas y ya tienen hongos

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), se manifestaron ante la falta de atención por parte de las autoridades con respecto a los arboles de laurel que se encuentra que el zócalo de la capital, por lo que piden que se realice un plan de rescate.

Ante esta situación, Nazario García, líder de este colectivo, denunció la falta de protocolos para mantenerlos en buen estado, ya que hay árboles que tienen más de 100 años, y cuentan con plagas, sus raíces ya se encuentran podridas y ya tienen hongos.

Cabe mencionar, que debido a la falta de atención hacia los arboles, los días 15 y 16 de septiembre a causa de las fuertes lluvias, dos laureles indios se derrumbaron, y uno de ellos dejó una persona herida, por lo que en ese momento se llevo a cabo el acordonamiento de la zona para realizar una revisión de estos y así poder llegar a una conclusión a través de diversas autoridades, entre los que participan son funcionarios estatales, municipales y especialistas de la Fundación Alfredo Harp Helu.

Además, ante el reclamo de los ecologistas , la primera acción que realizaron las autoridades fue un protocolo de podas controladas, así como también se sigue revisando cada uno de los árboles, y trabajan en un plan para evitar que en temporada de lluvias las jardineras donde están sembrado se inunden.

Nazario García, comentó que no esta de acuerdo con que se haya plantado un árbol de higo en el mismo sitio donde se encontraba el laurel, ya que se tiene que implementar un plan integral para evitar la caída de más arboles.

Finalmente, dijo que comerciantes, ambulantes y organizaciones se niegan a retirarse de esta zona a pesar de que las autoridades ya les han advertido sobre posibles caídas de más arboles.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario