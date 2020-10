Agente de San Bartolo, toca puertas para gestionar su centro de salud

-Esto luego de que en el 2018 lo demolieran y el recurso desapareciera



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el mes de febrero del 2018 los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) demolieron el centro de Salud de San Bartolo, debido a que aseguraron que iban a construir uno nuevo, sin embargo hasta la fecha no hay nada, motivo por el cual los habitantes están tocando puertas para exigir que lo construyan.



El Agente de la Comunidad Paulino Soto, informó que ya solicitaron al gobierno del estado información del porque fue demolido y porque hasta el momento no lo han construido a pesar de que en su momento se autorizaron 14 millones de pesos para la obra, “no hay ninguna respuesta, no sabemos la intención del gobierno del estado”.



Además, también le pidió el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez que gestione recursos para construir este centro de salud, ya que les hace mucha falta a los habitantes, mismos que tienen que venir a la cabecera municipal para recibir atención médica.



En este centro de salud estaba el laboratorio de detección de tuberculosis, y atendían alrededor de 5 mil habitantes de la comunidad, pero también a algunos de Tuxtepec lo que sumaba a alrededor de 10 mil personas, motivo por el cual la nueva clínica pasaría de de 1 a 3 núcleos.



Cabe hacer mención que en su momento la subsección 03 del Sindicato de Salud, se manifestó por que les derribaron su centro de trabajo, y también denunciaron que el recurso asignado para la obra había desaparecido sin embargo hasta el momento no les han dado una respuesta; y actualmente están en unas instalaciones rentadas y que no cumplen con las características que se necesitan, además de que están en asamblea permanente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario