Abre IEEPO segunda convocatoria para ciclo de talleres sobre Convivencia Escolar

-Como lo ha establecido el director general, Francisco Ángel Villarreal, se promueve la capacitación en Habilidades socioemocionales, la cultura de la paz y Estrategia de género

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de octubre de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convoca a supervisores, supervisoras, asesores técnicos pedagógicos y personal directivo de nivel básico al segundo Ciclo de Talleres de Formación y Actualización del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), en el marco de las acciones de profesionalización del magisterio que apoya el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Ante el contexto de la contingencia por el virus SARS-COV2 (Covid-19), el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, instruyó dar continuidad a la propuesta de capacitación docente, por lo cual con apoyo de las herramientas tecnológicas y en la modalidad a distancia, para salvaguardar la salud y la vida, se realizan estas actividades que en una primera fase tuvo amplia participación de profesoras y profesores.

El segundo Ciclo de Talleres dirigido a Preescolar y Primaria, así como Secundaria e Indígena, se desarrollará mediante tres módulos, de dos días cada uno en un horario de 17:00 a 19:00 horas. El primero con el tema Habilidades socioemocionales; el módulo II, abordará la cultura de la paz y el tercer módulo será Estrategia de género.

Las fechas para cada nivel se encuentran en las convocatorias publicadas en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, o para mayores informes las y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 205 38 71 y 205 25 86, de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar y Unidad de Enlace de Género.

El objetivo es fomentar herramientas que permitan a las y los docentes desarrollar ambientes de convivencia pacíficos, inclusivos y democráticos favorables para la enseñanza, el aprendizaje y la práctica de valores ciudadanos que ayuden en la prevención y disminución de la discriminación y el acoso escolar en escuelas de educación básica.

El cupo es limitado y el proceso de inscripción se realiza en el Sistema Estatal de Registro Seguimiento y Evaluación de los Programas de Formación (SERSE) del IEEPO, a través del enlace https://ufc.ieepo.gob.mx/Serse/

El Programa Nacional de Convivencia Escolares es una iniciativa que el Gobierno Federal ha emprendido por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para impulsar ambientes de relación y de convivencia favorables para la enseñanza y el aprendizaje, en las escuelas de educación básica, iniciativa respaldada por la administración del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa.

