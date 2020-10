A una semana de exhibición de autos, ayuntamiento de Oaxaca dice que no dio permisos

-Sin embargo durante el evento hubo vigilancia policiaca y se colocaron vayas para cuidar los autos



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Pese a que en días pasados se llevó a cabo una exhibición de autos frente a Santo Domingo de Guzmán en el centro histórico de la capital oaxaqueña, el gobierno capitalino informó en un comunicado que no se otorgaron los permisos para que se llevara a cabo esta actividad, aún cuando había vigilancia policiaca durante dicha exhibición.



De acuerdo a la información dada a conocer por el ayuntamiento capitalino, en el oficio RGEMARN/0313/2020, con fecha 15 de septiembre de 2020, la regiduría de gobernación, espectáculos, medio ambiente y recursos naturales, determinó no otorgar el permiso a Jorge Reyes Narváez, quien solicitó el permiso para la exhibición.



El argumento para no dar el permiso fue de acuerdo al Plan Municipal de Contingencia para la prevención y atención del COVID-19, aprobado por el Consejo Municipal de Protección Civil en la sesión ordinaria del pasado 16 de marzo de 2020, en el cual se informa sobre la suspensión de cualquier tipo de evento público en la ciudad de Oaxaca de Juárez.



Sin embargo en imágenes que circulan en redes sociales, el día de la exhibición se pudo ver la presencia de elementos de la policía municipal y vial, incluso se colocaron vayas para evitar que los asistentes dañaran algún vehículo, contradiciendo lo manifestado en el comunicado que circuló el gobierno municipal una semana después de realizado el evento.



Además se puede apreciar que hubo aglomeración de personas, quienes en su mayoría no respetaron la sana distancia, aún cuando muchos de ellos portaban cubre bocas, situación que podría ocasionar un repunte en los contagios de Covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario