Urgente atender necesidades del sector salud: Irineo Molina

-Sostiene reunión con director del ISSSTE, avanza tema de Acatlán de Pérez y se vislumbra posible visita al hospital de Tuxtepec

Para el diputado federal Irineo Molina Espinoza la grave situación que enfrenta nuestro país en materia de salud, se debe atender no solo con la construcción de edificios y el equipo de los mismo, también es necesario ampliar el personal médico especializado, lo que implica una fuerte inversión en materia de contratación.

Este miércoles el diputado federal Irineo Molina Espinoza se reunió nuevamente con el director general del ISSSTE, Luís Antonio Ramírez para tocar el tema de la clínica de Acatlán de Pérez Figueroa, así como una invitación para que visite el hospital de Tuxtepec, el cual también requiere de inversión.

