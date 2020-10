Todas las escuelas ubicadas en San Jacinto Amilpas están cerradas para evitar contagios por COVID-19

-Crearon un Consejo Municipal de Protección Civil en coordinación con Dirección de Salud

Comunicación

El Gobierno de San Jacinto Amilpas en su actual administración se ha caracterizado por ser uno de los pioneros en crear material de difusión para evitar contagios por covid-19 en su población, crearon un Consejo Municipal de Protección Civil en coordinación con Dirección de Salud para implementar acciones contundentes que salvaguarden la salud municipal como sanitizaciones a transporte público y privado, todas las calles del municipio y negocios, filtros Sanitarios, así como proporción de gel antibacterial y cubrebocas.



En este sentido y por instrucciones de la Secretaría de Salud, TODAS las escuelas que pertenecen al municipio se cerraron y aún se encuentran cerradas, la Escuela Secundaria Técnica 271 pertenece a una colonia de la capital Oaxaqueña, por lo anterior se pide a los medios de comunicación que corroboren los datos de información ya que crean desinformación y confusión en la población.



La lista de escuelas que pertenecen a nuestro municipio es:



*Preescolar

Jardín de Niños “Daniel Delgadillo”

Jardín de Niños “Rosa y Carolina Agazzi”

Jardín de Niños “Rodolfo Morales”

Jardín de Niños “Josefa Ortiz de Domínguez”

Jardín de Niños “José Vasconcelos”

*Primaria

Escuela Primaria “Basilio Rojas”

Escuela Primaria “27 de Septiembre”

Escuela Primaria Urbana Matutina “México Libre”

*Secundaria

Escuela Secundaria Técnica #215

Escuela Telesecundaria “San Jacinto Amilpas”

Escuela Secundaria General “Nuevo México”

Escuela Secundaria General “Andrés Henestrosa”



*Bachillerato



Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 265

Dichas escuelas se encuentran trabajando por diferentes plataformas de comunicación, por ejemplo: (Whatsapp, Televisión, Zoom, Conferencia Telmex Duo, Meet y más)

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario