Sector Salud de la sierra toman oficinas de SSO en Oaxaca

-Demandan pago de bono covid, insumos y material para los trabajadores



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Trabajadores de la Sección 35 del Sindicato Nacional del Sector Salud, tomaron las oficinas de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, para exigir el pago del bono covid que aún no realiza el gobierno del estado al personal que ha estado laborando en los hospitales y centros de salud durante la pandemia.



El Delegado Sindical de la sierra sur Rusbel Pascual León, comentó que el pago del bono covid no se ha hecho a la totalidad de los trabajadores, en el caso de esta jurisdicción son unos 40 trabajadores a los que no se les ha pagado este bono, cabe mencionar que el bono es de cinco mil pesos y se dará únicamente a los trabajadores activos, es decir que quienes se fueron de confinamiento no recibirán dicho bono.



Como medida de presión los sindicalizados bloquearon el crucero de la avenida violetas y escuela naval militar, sin embargo no cerraron las oficinas de la dependencia aunque es posible que muevan su movilización a las instalaciones en la calle de J.P. García, para ejercer mayor presión.



Y es que el pasado 21 de septiembre el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se reunión con las secciones 35, 71 y 94 del sector salud, en dónde se comprometió a pagar el bono covid a los trabajadores de la salud, como una forma de reconocimiento por el esfuerzo que están realizando durante la actual pandemia.



El pago se pactó para el pasado 25 de septiembre, sin embargo no todos los trabajadores han recibido este pago, por ello es que se movilizaron para exigir que se cumpla con este compromiso por parte del gobierno del estado.



Asimismo dieron a conocer que los trabajadores del sector salud continúan con carencias de equipamiento, insumos y medicamentos, incluso dijo que algunos hospitales están a punto de colapsar debido a la falta de atención por parte del gobierno del estado.

