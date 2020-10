Se paga en un 95% bono covid a trabajadores: SSO

-Se van a invertir más de 55 millones de pesos, para el pago de este bono



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la protesta del personal de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, en las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el subsecretario de Finanzas y Administración Martín Matus Alonso, aseguró que pagaron a un 95% a la base trabajadora este bono, lo que es igual a 11 mil 500 trabajadores.



Agregó que se van a invertir más de 55 millones de pesos para el pago de este bono, que estuvo trabajando durante estos últimos meses, sin embargo como falta el pago de otros trabajadores más, según las listas que les van llegando, estarían verificando esta información y pagarles en caso de que merezcan este bono.



Explicó que las movilizaciones de los últimos días se deben a algunos errores en cuanto al pago, ya que a algunos que no se les tenía que depositar el bono, se les depositó; por lo que aseguró que será este miércoles que se les pague este bono covid, que tenía que pagarse el viernes “se trabajó desde el fin de semana, se nos fue el lunes y martes, se nos junto la quincena, y tenemos dos problemas las máquinas son las mismas y el personal del 100% con el que contábamos, estamos trabajando al 20%”, detalló.



Cabe destacar que en la Secretaría son 20 mil empleados aproximadamente y quienes tienen derecho a este bono son alrededor de 15 mil, que son aquellos como médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, paramédicos, camilleros, choferes de ambulancias, administrativo que ha estado con los que están contagiados, sin embargo no todos iban a recibirlo porque algunos estaban en resguardo.

