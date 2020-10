Presenta Valle Nacional propuestas para el banco Bienestar; ya son analizadas

-Están a la espera de que les autoricen una de las opciones que presentaron



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Valle Nacional Rey Magaña informó que ya presentaron las propuestas de los terrenos para su banco Bienestar, luego de la problemática que surgió en el municipio, por querer construirlo en donde actualmente está un parque infantil.



Las propuestas ya están siendo analizadas por los representantes del Banco Bienestar, y ya una vez que elijan la mejor, será que empiece la construcción debido a que ya se cuenta con los recursos, aunque no especificó la fecha.



Las opciones de terreno que se presentaron son una que está en el centro muy cerca a donde se iba a realizar primero, otra es la de un predio en la colonia Valle Real, y otra de las propuestas fue un terreno en que se ubica en una comunidad, y que fue debido a que los habitantes de este asentamiento ofrecieron el predio



El presidente Municipal destacó que no solo serán beneficiados los habitantes de la cabecera y de las comunidades, sino también de otros municipios cercanos como lo son los de Jacatepec, quienes actualmente tienen que trasladarse a Tuxtepec a cobrar los diversos apoyos federales.



Cabe destacar que una vez que empezaron con los trabajos para reubicar el parque ubicado frente al palacio municipal, los habitantes de la cabecera se inconformaron y lo que provocó que se buscaran opciones para construir este banco, mismas que ya tienen en las oficinas centrales.



En cuanto a las afectaciones, dijo que son alrededor de 200 hectáreas de cultivos afectadas tanto de maíz, como plátano y café, pero además seguirán gestionando para que aterricen los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).

