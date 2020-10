ISSSTE de Tuxtepec con “repunte pequeño” en los casos de covid

-Esperan que este leve aumento sea momentáneo



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Director del ISSSTE en Tuxtepec Víctor Mario Martínez Bravo dio a conocer que en estos últimos días se está viendo un “repunte pequeño” en los casos de covid que se atienden en esta clínica, sin embargo esperan que sea algo momentáneo y que no sean cifras similares a las del mes de julio.



Dijo que los casos han bajado en comparación con meses anteriores y actualmente registran 1 o 2 pacientes hospitalizados por semana, y durante este mes de septiembre los casos no han sido graves y por lo tanto no han registrado defunciones, sin embargo se está viendo un leve repunte.



Señaló que en esta clínica el mes de julio fue un mes complicado, y así como registraron defunciones también contaron con casos de personas que lograron superar esta enfermedad.



Estas declaraciones del Director de esta clínica fueron en el marco de la entrega de reconocimientos a todo el personal que estuvo laborando en estos meses de contingencia, como son médicos, enfermeras, personal administrativo, así como los trabajadores de limpieza, de cocina y también de vigilancia que pertenecían a una empresa externa, que fueron alrededor de 200 los que recibieron este reconocimiento.



Recomendó además a la ciudadanía cuidarse y seguir con las medidas necesarias como el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia pero también proteger a los adultos mayores.

