Integrantes de STEUABJO realizan bloqueos ante el incumplimiento de salarios

-Desde que inició la pandemia han habido labores que no se han detenido dentro de la institución y sin embargo, hasta hoy les deben salarios que corresponden desde el mes de febrero

Mario Romero

La tarde de este miércoles integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), bloquearon la avenida universidad, en las inmediaciones de rectoría, ante incumplimiento de salarios.

Julio César Mora, Secretario de Organización de STEUABJO, dijo tuvieron que movilizarse ante la falta de pago de salarios de sus compañeros integrantes de este sindicato, debido a que desde que inició la pandemia han habido labores que no se han detenido dentro de la institución y que integrantes del sindicato realizan y sin embargo, hasta hoy que es la segunda quincena de septiembre, les deben salarios que corresponden del mes de febrero, marzo, abril a la fecha.

Asimismo, el Secretario dijo que se comprometieron desde hace un mes a realizar los pagos y sin embargo no ha ocurrido, además dijo que a pesar de esto los trabajadores fueron de buena voluntad una vez más, pues les dieron un tiempo adecuado para permitirles realizar las acciones necesarias y que el día de hoy se vieran reflejados los pagos, pero hasta el día de hoy ya no pueden esperar mas.

Cabe mencionar que son al rededor de 85 a 90 los trabajadores que se encuentran en esta situación, y es que debido a esta contingencia de salud, les están pegando en donde mas les duele que es el salario y necesitan llevar eso a sus hogares, así lo expresó.

Por otro lado mencionó que les argumentaron en meses pasados que no tenían presupuesto, sin embargo en la quincena anterior les dijeron que ya habían conseguido el recurso para llevar a acabo los pagos.

Finalmente, dijo que no van a dar marcha atrás en las demandas y van a seguir con sus movimientos.

“Vamos a esperar si tienen la sensibilidad o la humanidad siquiera de dar ya salida a los pagos de los salarios de los compañeros, vamos a mantenernos aquí, no nos vamos a mover no queremos afectar a la ciudadanía, pero también hoy nos han pegado donde mas les duele a los compañeros y es el sustento de cada uno de sus hogares”, expresó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario