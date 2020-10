Gobierno de Tuxtepec ofrece descuentos en apoyo a contribuyentes

-En marcha el Programa de Subsidios “Pensando en Ti”, con beneficios desde el 15 al 40% en pago de predial, agua potable y servicio de aseo

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Consciente de la situación económica debido a la pandemia y procurando el bienestar de las familias tuxtepecanas, el Gobierno Municipal de Tuxtepec que encabeza Noé Ramírez Chávez, puso en marcha el Programa de Subsidios “Pensando en Ti”, a través del cual ofrece descuentos del 15 al 40% a los contribuyentes, de acuerdo al adeudo que tengan en el pago de predial, agua potable y aseo público, informó la Jefa de Ingresos, Patricia Peralta Portugués.

“Pensando en Ti”, en un programa que estará vigente durante los meses de octubre y noviembre y que ofrece un descuento del 40% para los contribuyentes que solo adeudan sus impuestos municipales de este año 2020.

El 15% de descuento sin recargos a los que tengan pendientes con mayor rezago, así como el descuento ya vigente del 50% para adultos mayores, jubilados y madres solteras.

La funcionaria detalló que para salvaguardar la salud y la vida de quienes acudan a realizar el pago de sus impuestos municipales, al ingresar a la oficinas de esta área deberán portar de manera obligatoria el cubrebocas, además de que se les desinfectan manos con gel antibacterial y se tienen que asear las suelas de los zapatos en los tapetes sanitizantes, ya adentro para solicitar información o llevar a cabo el trámite de su pago, deberán guardar la sana distancia, medidas precautorias para evitar contagios de Covid-19.

También dio a conocer que los contribuyentes que no puedan acudir de manera presencial, pueden hacer contacto con esta oficina de Ingresos Municipales a través del correo [email protected] o al número telefónico 287-875-8234, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, para solicitar información sobre el monto de su adeudo y el procedimiento de pago con descuentos que se realiza en base al Programa de Subsidios.

Patricia Peralta Portugués, aseveró que el objetivo es que los contribuyentes aprovechen los descuentos que ofrece la Administración Municipal de Tuxtepec para que se pongan al corriente y, con el dinero recaudado, se continúen y mejoren todos los servicios que se ofrece a la ciudadanía.

