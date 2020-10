Fortalece IEEPO profesionalización de directivos y docentes de educación básica

-A nombre del gobernador Alejandro Murat; el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, inauguró el taller virtual para fortalecer conocimientos de los docentes

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de septiembre de 2020.- Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el fortalecimiento de la profesionalización de directivos y docentes de educación básica, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal inauguró el taller virtual “Los títeres como herramienta didáctica para el desarrollo del Aprendizaje Significativo”.

Como parte de la Jornada Estatal de Capacitación a Distancia 2020-2021: “Herramientas pedagógicas y didácticas ante el reto de la educación a distancia”, que comprende tres diplomados y 13 talleres dirigidos a 3 mil figuras educativas del estado, más de cien profesoras y profesores de Preescolar, Primaria y Secundaria, iniciaron la actividad que será impartida por la arte-terapeuta y artista plástica, Magdalena Lourdes Ventura Victoria.

En su mensaje, el Director General del IEEPO destacó el interés de las y los maestros participantes por fortalecer sus conocimientos de manera permanente y ello derive en una mejor enseñanza hacia las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes son el centro del proceso educativo.

Sobre el taller, mencionó que tiene una gran importancia en el quehacer de las y los docentes no solo como una herramienta de apoyo didáctico, sino una forma de crecimiento integral ya que en ella se pueden reunir todos los recursos expresivos del ser humano.

Acompañado por el subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, apuntó que la disposición de los niños y niñas al juego y al impacto que tiene el teatro de títeres en el área afectiva por medio de la palabra, la voz, el gesto y el movimiento, abren un campo de posibilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje.

En el caso de los estudiantes de secundaria, resaltó que por medio del teatro de títeres podrán trabajar su autoconfianza, creatividad y la posibilidad de expresar los temas que les preocupan en voz de personajes creados por ellos mismos con el apoyo de sus maestros y los conocimientos que adquieran en este taller.

El IEEPO, a través de la Subdirección General de Servicios Educativos y el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos, desde el mes de agosto de 2020 y hasta febrero de 2021, lleva a cabo la Jornada Estatal de Capacitación con el objetivo de ofrecer a todas las figuras educativas de Educación Básica herramientas pedagógicas y didácticas en la educación a distancia para el logro de los aprendizajes significativos en el contexto de la contingencia por el virus SARS-COV2.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario