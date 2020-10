Error el cambio de semáforo en Oaxaca: Dr. San Germán

Mario Romero

El Dr. Alberto Vázquez San German, Secretario General de la subsección 07 del hospital civil Dr. Aurelio Valdivieso, señala que fue un error que Oaxaca cambiara de color en semáforo epidemiológico.

Vázquez San German, dijo que en el Hospital civil de Oaxaca se encuentra en una situación de repunte, tal y como se había anunciado en el estado, sobretodo en la capital, asimismo, mencionó que tienen saturación en las unidades y en el propio hospital, así como también compañeros del hospital del ISSSTE y del hospital de la mujer corroboraron lo mismo, por otro lado el hospital de alta especialidad ha adecuando áreas, creando espacios para brindar la oportunidad de ser hospitalizado a quien lo requiera.

“Supongo que si es un error el cambio a semáforo amarillo por la demanda que existe, el semáforo va en relación a la disminución de casos, pues indiscutiblemente es un error porque la gente piensa que ir cambiando los colores es pensar que tienen mas libertad de circulación y si se puede considerar, pero no tienen las medidas adecuadas”, expresó.

Asimismo, dijo que entienden que a veces la necesidad de la gente de regresar a sus actividades es consecuencia de la necesidad económica ya que el trabajo que es lo primordial para la subsistencia de la familia.

Con respecto al comunicado que emitió el ISSSTE debido a que ya no cuentan con camas disponibles, el Doctor dijo que en el hospital civil cuenta de igual manera con espacios reducidos, asimismo informó que el hospital de la mujer cuenta con una sola cama disponible, el hospital de alta especialidad también han adecuado áreas y han tenido la intención de retornar a lo que antes había pero no se ha podido y en cuanto a el IMSS se encuentra saturado.

“Nosotros creemos ahorita que con lo que están diciendo en la ciudad de México que octubre vamos a tener un repunte, no se imaginan que haya repunte mayor porque estaríamos rebasando la estancia intrahospitalaria y no tendríamos entonces la capacidad de recibir mas pacientes”, comentó.

Por otro lado, dijo que han tenido aproximadamente 85 compañeras en las diversas áreas y 53 compañeros, han sido contagiados por covid-19, y ocurrió un solo fallecimiento.

Cabe mencionar que del bono covid el hospital esta solventado en un 98%, hubo situaciones de trabajadores que no pudieron ser factibles para entregárselos y otros quienes son mayores de 60 años y deberían estar obligados a permanecer en confinamiento, sin embargo estos decidieron quedarse a pesar de tener la edad, por lo que harán los trámites para que les paguen.

Por último, con respecto a las estadísticas de los casos covid, mencionó que puede no haber una buena captación de los reportes diarios, ya que hay un retraso de días en los reportes, además de que hay pruebas que tardan hasta 72 horas en entregar un resultado y condicionado a esto no se estén recibiendo a tiempo los diagnósticos.

“Claramente no a todos se les hacen pruebas, de 10 pacientes que llegan antes se manejaba 4 para realizarle pruebas, y ahora prácticamente se esta realizando a uno, porque no hay pruebas, entonces nos ha condicionado a que se tengan pacientes con todos los datos de covid, pero no se tenga el examen de laboratorio que es lo que piden para subirlo a plataforma y considerarlo como un caso covid” manifestó.

