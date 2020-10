Entrega IOA y BanOaxaca créditos a artesanos oaxaqueños

-Este apoyo contribuirá al aumento de su producción, mejorar e innovación en sus técnicas artesanales

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de septiembre de 2020.- Con base en el convenio firmado con BanOaxaca, el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA), llevó a cabo la entrega formal de los créditos para artesanos oaxaqueños que fueron beneficiados con este apoyo para el aumento y fortalecimiento de su trabajo artesanal.

La directora del IOA, Nadia Clímaco Ortega, acompañada del maestro Igmar Medina Matus, realizaron la entrega de este crédito a artesanos oaxaqueños.

Fueron los artesanos Ramón Valdez Sandoval de Oaxaca de Juárez; Matías Reyes Gómez, alfarero de San Bartolo Coyotepec, y Esteban Palma Hernández de Ocotlán de Morelos, quienes recibieron este crédito con el cual aumentarán considerablemente su producción artesanal y podrán mejorar e innovar en sus técnicas.

En su mensaje, el director de BanOaxaca, Igmar Medina Matus, felicitó a los artesanos por plasmar en sus piezas, la grandeza e identidad de Oaxaca y los invitó a seguir mejorando en su trabajo para que Oaxaca siga siendo un estado icónico en el arte popular.

Por su parte, la directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, aseguró que el objetivo es mantener vivas las raíces oaxaqueñas que han sido afectadas en los últimos meses a causa de la pandemia que redujo considerablemente el comercio de sus creaciones.

Con este importante apoyo a la producción artesanal, los artesanos oaxaqueños podrán fortalecer su trabajo adquiriendo materias primas de calidad, así como mejorar ciertas técnicas que les permitan hacer más atractivas sus obras al mercado turístico nacional e internacional.

Clímaco Ortega señaló que como Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, su principal objetivo es que la sociedad valore cada vez más el trabajo referente al arte popular, pues es el medio de vida de cientos de familias en las ocho regiones del estado, por lo que este tipo de apoyos a la palabra, motivan a los artesanos a seguir mejorando e innovando en cada una de sus piezas.

Por último, los artesanos beneficiados agradecieron el apoyo recibido expresando sentirse satisfechos y comprometidos a seguir mejorando en su rama artesanal, y de pertenecer al Instituto, el cual ha valorado su trabajo y que hoy, gracias al compromiso del gobernador, cuentan con un espacio digno para mostrar sus obras.

